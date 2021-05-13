Россия на фоне накопления войск возле Украины усилила кибератаки – СБУ
На фоне накопления Россией войск вдоль российско-украинской границы СБУ фиксирует увеличение кибератак на Украину со стороны РФ.
Источник: заявление начальника управления Департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка на Форуме "Украина 30"
Прямая речь Витюка: "СБУ зафиксировала существенный рост количества кибератак накануне и во время скопления военных РФ вблизи госграницы Украины".
Детали: Витюк также сообщил, что в 2021 СБУ нейтрализовала более 600 кибератак и киберинцидентов, разоблачила попытки масштабных операций кибершпионажа в отношении отечественных органов исполнительной власти, субъектов сектора обороны и безопасности.
Предыстория:
В апреле Россия стягивала свои войска к украинской границе, называя это "плановыми учениями".
22 апреля министр обороны России Сергей Шойгу поручил командующим с 23 апреля начать отвод войск.
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