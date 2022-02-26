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Ліг сайт Роскомнагляду, а на телеканалах Росії грає українська музика – Мінцифри

Субота, 26 лютого 2022, 16:35

У Росії не відкривається сайт Роскомнагляду, а на телеканалах звучить українська музика. Міністерство цифрової трансформації України вважає, що за цим можуть стояти хакери з Anonymous. 

ДжерелоМінцифри.

Дослівно: "Ліг сайт Роскомнагляду, а на російських телеканалах грає українська музика. Припускають, що це справа рук хакерів з Anonymous, які продовжують зламувати російські сервіси та вебсайти".

Деталі: Хакери з Anonymous опублікували звернення до Володимира Путіна. "Вони зробили свою спецоперацію щодо РФ", – додали в Мінцифри.

Пряма мова міністра Михайла Федорова: "Хлопці, дякуємо та запрошуємо в гості до Мінцифри після нашої спільної перемоги над РФ".

Українська правда

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Мінцифри Росія хакери

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