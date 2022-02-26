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Сайти Кремля і Держдуми РФ не працюють

Субота, 26 лютого 2022, 17:18

Держспецзв'язку повідомляє, що низка російських сайтів не працює, зокрема, сайт президента РФ (Кремль), сайт уряду РФ,  сайт Ради Федерації.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Серед сайтів, які не працюють:

  • Роскомнадзор
  • Сайт президента РФ (Кремль)
  • Сайт уряду
  • Сайт Держдуми
  • Сайт Ради федерації
  • Держпослуги та інші.

Раніше повідомлялося, що в Росії не відкривається сайт Роскомнагляду, а на телеканалах звучить українська музика. Міністерство цифрової трансформації України вважає, що за цим можуть стояти хакери з Anonymous.

Економічна правда

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