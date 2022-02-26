Сайти Кремля і Держдуми РФ не працюють
Субота, 26 лютого 2022, 17:18
Держспецзв'язку повідомляє, що низка російських сайтів не працює, зокрема, сайт президента РФ (Кремль), сайт уряду РФ, сайт Ради Федерації.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
Серед сайтів, які не працюють:
- Роскомнадзор
- Сайт президента РФ (Кремль)
- Сайт уряду
- Сайт Держдуми
- Сайт Ради федерації
- Держпослуги та інші.
Раніше повідомлялося, що в Росії не відкривається сайт Роскомнагляду, а на телеканалах звучить українська музика. Міністерство цифрової трансформації України вважає, що за цим можуть стояти хакери з Anonymous.
Економічна правда
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