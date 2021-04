Стартап Маска показав відео з мавпою, яку навчили грати у відеоігри силою думки

Заснована Ілоном Маском нейротехнологічна компанія Neuralink, котра розробляє інтерфейс для підключення мозку до комп'ютера, показала відео, як мавпа із імплантованим у мозок чіпом пересуває екранний курсор і грає у відеогру силою думки.

Про це повідомляє The Verge.

Зазначається, що 9-річній мавпі-макаці Пейджер імплантували один з комп’ютерних чіпів Neuralink приблизно за шість тижнів до зйомки відео.

"Спочатку мавпу навчили грати у відеоігри за допомогою джойстика, поки вона отримувала банановий смузі в якості нагороди.

Поки мавпа грала, пристрій Neuralink записував інформацію про те, які нейрони активувалися. Після вивчення цих даних джойстик відключили, а мавпа продовжила грати у відеогру Pong, використовуючи тільки свій розум", - йдеться у відео.

Коментуючи відео, Ілон Маск написав у Twitter, що Neuralink дозволить людині з паралічем силою думки користуватися смартфоном швидше, ніж ті, хто скролить сторінки на смартфоні пальцями.

За його словами, наступна мета - відправлення сигналів від чіпу Neuralink в мозку до нервових закінчень тіла, "що дозволить, наприклад, параплегікам знову ходити".

First @Neuralink product will enable someone with paralysis to use a smartphone with their mind faster than someone using thumbs