SpaceX планує на цей рік 52 запуски – по одному на тиждень

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Компанія SpaceX Ілона Маска цього року планує запустити 52 ракети - у середньому по одному запуску на тиждень.

Про це пише CNBC.

Компанія планує побити власний рекорд 2021 року (31 запуск).

"Це неймовірний темп", - заявила член комісії NASA з аерокосмічної безпеки Сандра Магнус.

Але вона не уточнила, чи входитимуть у ці 52 запуски старти Starship.

"SpaceX успішно завершила 31 запуск у 2021 році, що побило попередній рекорд з 26 запусків у 2020 році.

Компанія представляла приблизно п’яту частину успішних запусків орбітальних ракет у світі минулого року", - йдеться у повідомленні.

На початку року компанія вже працює у темпі в середньому по запуску за тиждень: наразі уже є три успішні запуски Falcon 9 і ще два очікуються до кінця місяця.

"Ключовою частиною швидкого запуску SpaceX торік була здатність частково повторно використовувати ракети Falcon 9 і Falcon Heavy", - пояснює видання.

Нагадаємо:

Раніше американська приватна космічна компанія Ілона Маска SpaceX вперше у 2022 році вивела на орбіту чергову партію інтернет-супутників Starlink.

Економічна правда