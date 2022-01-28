SpaceX планує на цей рік 52 запуски – по одному на тиждень
Компанія SpaceX Ілона Маска цього року планує запустити 52 ракети - у середньому по одному запуску на тиждень.
Про це пише CNBC.
Компанія планує побити власний рекорд 2021 року (31 запуск).
"Це неймовірний темп", - заявила член комісії NASA з аерокосмічної безпеки Сандра Магнус.
Але вона не уточнила, чи входитимуть у ці 52 запуски старти Starship.
"SpaceX успішно завершила 31 запуск у 2021 році, що побило попередній рекорд з 26 запусків у 2020 році.
Компанія представляла приблизно п’яту частину успішних запусків орбітальних ракет у світі минулого року", - йдеться у повідомленні.
На початку року компанія вже працює у темпі в середньому по запуску за тиждень: наразі уже є три успішні запуски Falcon 9 і ще два очікуються до кінця місяця.
"Ключовою частиною швидкого запуску SpaceX торік була здатність частково повторно використовувати ракети Falcon 9 і Falcon Heavy", - пояснює видання.
Нагадаємо:
Раніше американська приватна космічна компанія Ілона Маска SpaceX вперше у 2022 році вивела на орбіту чергову партію інтернет-супутників Starlink.
Економічна правда
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