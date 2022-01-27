Маск хоче використовувати роботів-гуманоїдів на заводах Tesla
Підприємець Ілон Маск у річному звіті Tesla заявив, що вирішенням проблеми із дефіцитом кадрів стане виробництво роботів Optimus.
Про це повідомляє Bloomberg.
Він додав, що виробництво роботів стане пріоритетом Tesla у 2022 році і згодом може стати "важливішим, ніж автомобільний бізнес".
У звіті компанія вказала, що проблема з ланцюжками поставок та нестача працівників можуть вплинути на потужність заводів. Тому компанія не випускатиме нові моделі електромобілів, а зосередиться на розширенні виробництва.
Маск анонсував виробництво робота у 2021 році. Його зріст – 173 см, вага – 57 кг. Робот може ходити зі швидкістю 8 км/год та піднімати предмети до 20 кг.
Планується, що він працюватиме за допомогою нейромереж, які "розпізнають світ і розуміють, як орієнтуватися у ньому".
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