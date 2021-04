Стартап Маска показал видео с обезьяной, которую научили играть в видеоигры силой мысли

Основанная Илонос Маском нейротехнологическая компания Neuralink, которая разрабатывает интерфейс для подключения мозга к компьютеру, показала видео, как обезьяна с импланованим в мозг чипом передвигает экранный курсор и играет в видеоигру силой мысли.

Об этом сообщает The Verge.

Отмечается, что 9-летней обезьяне-макаке Пейджер имплантировали один из компьютерных чипов Neuralink примерно за шесть недель до съемки видео.

"Сначала обезьяну научили играть в видеоигры с помощью джойстика, пока она получала банановый смузи в качестве награды.

Пока обезьяна играла, устройство Neuralink записывало информацию о том, какие нейроны активировались. После изучения этих данных джойстик отключили, а обезьяна продолжила играть в видеоигру Pong, используя только свой ум", - говорится в видео.

Комментируя видео, Маск написал в Twitter, что Neuralink позволит человеку с параличом силой мысли пользоваться смартфоном быстрее, чем те, кто скролить страницы на смартфоне пальцами.

По его словам, следующая цель - отправка сигналов от чипа Neuralink в мозгу нервным окончаниям тела, "что позволит, например, параплегикам снова ходить".

First @Neuralink product will enable someone with paralysis to use a smartphone with their mind faster than someone using thumbs