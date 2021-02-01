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Стартап Маска імплантував в мозок мавпи чіп, який дозволяє силою думки грати у відеоігри

Понеділок, 1 лютого 2021, 17:20
 

Заснована Маском нейротехнологічна компанія Neuralink, котра розробляє інтерфейс для підключення мозку до комп'ютера, успішно імплантувала у мозок мавпи чіп, який дозволив їй грати у відеоігри силою думки.

Про це Маск розповів під час спілкування в чаті у додатку Clubhouse, пише Bloomberg.

"У нас є мавпа з бездротовим чіпом в черепі з крихітними дротами, яка може грати у відеоігри за допомогою свого розуму", - сказав Маск.

За його словами, мавпа "щаслива", а чіп непомітний.

У компанії Neuralink розраховують, що піддослідні мавпи будуть грати один з одним в інтелектуальний пінг-понг.

Також Маск пообіцяв найближчим часом, приблизно через місяць, показати відео з мавпами, котрі грають у відеоігри.

Крім цього, він пояснив, що мета цієї технології полягає у лікуванні травм мозку і хребта та компенсації втрачених можливостей людей за допомогою імплантованого чіпа. 

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Економічна правда

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