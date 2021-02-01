Стартап Маска імплантував в мозок мавпи чіп, який дозволяє силою думки грати у відеоігри
Заснована Маском нейротехнологічна компанія Neuralink, котра розробляє інтерфейс для підключення мозку до комп'ютера, успішно імплантувала у мозок мавпи чіп, який дозволив їй грати у відеоігри силою думки.
Про це Маск розповів під час спілкування в чаті у додатку Clubhouse, пише Bloomberg.
"У нас є мавпа з бездротовим чіпом в черепі з крихітними дротами, яка може грати у відеоігри за допомогою свого розуму", - сказав Маск.
За його словами, мавпа "щаслива", а чіп непомітний.
У компанії Neuralink розраховують, що піддослідні мавпи будуть грати один з одним в інтелектуальний пінг-понг.
Також Маск пообіцяв найближчим часом, приблизно через місяць, показати відео з мавпами, котрі грають у відеоігри.
Крім цього, він пояснив, що мета цієї технології полягає у лікуванні травм мозку і хребта та компенсації втрачених можливостей людей за допомогою імплантованого чіпа.
Читайте також: З'єднати мозок з комп'ютером. На що здатна Neuralink Ілона Маска
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua