Британія хоче регулювати використання "безпілотних автівок" 

Уряд Британії заявив, що регулюватиме використання транспорту з функцією автокерування на дорогах, їхню швидкість обмежать до 60 км/год.

Про це повідомляє Reuters.

Міністерство транспорту країни заявило, що працює над поправками до законодавства щодо пересування на шосе, аби врегулювати використання "безпілотних авто". Так, їхню максимальну швидкість хочуть обмежити до 60 км/год.

Йдеться про автівки, які використовують систему Automated Lane Keeping Systems (ALKS). У даному режимі транспорт не може керуватися без нагляду водія, система лише допомагає підтримувати рух авто дорожньою смугою.

Водночас, страхові компанії попереджають про небезпеки такого регулювання через непорозуміння щодо здатностей системи. Авто з ALKS не можуть їхати без залучення водія, а лише слугують допоміжним засобом. Проте цю систему помилково називають "безпілотним керуванням", що передбачає повну автономію.

На думку дослідників, що працюють з випробовуваннями ALKS, уряд Британії таким чином може сприяти плутанині довкола термінів. Зокрема, таке непорозуміння могло стати причиною близько 20 аварій з автівками Tesla у США, де використовувалася система "автопілоту".

За оцінками міністерства, до 2035 року близько 40% нових автівок у країні матимуть функції автокерування.

Економічна правда