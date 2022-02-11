У Кличка порахували загальну кількість автомобілів у Києві

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Максимальна добова кількість активних автомобілів у Києві станом на січень 2022 року становить 1,13 мільйона одиниць.

Про це розповів заступник голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень Костянтин Усов в коментарі ЕП.

За даними КМДА, у 2021 році порівняно з 2020 роком приріст середньодобової кількості авто становив 21%.

"Якщо всі ці автомобілі розмістити бампер до бампера на одному майданчику, їхня площа дорівнюватиме площі масиву Оболонь", – заявив Усов.

За даними заступника київського міського голови з питань здійснення самоврядних повноважень у сфері цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Петра Оленича, середньодобова кількість унікальних транспортних засобів у Києві становить 820 тис одиниць. Ця цифра включає в себе "низький" трафік у вихідні та святкові дні.

Уперше кількість активних автомобілів у дорожній мережі Києва вдалося порахувати у 2015 році. Тоді їх було трохи більше 600 тис. Рахували їх іншим способом – за допомогою транспортної моделі міста.

Дорожня мережа столиці розрахована на 500 тис машин.

У головному сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ повідомили ЕП, що кількість зареєстрованих транспортних засобів у Києві за останні сім років зросла удвічі.

Якщо в січні 2015 року в столиці було зареєстровано 695 тис машин, то в січні 2022 року – 1,38 млн. За 2021 рік у Києві стало на 17% більше автомобілів, ніж у 2020 році.

Київськими дорогами користуються 60% киян і 30% мешканців міст-супутників. Ще 10% припадає на транзитний транспорт.

Детальніше читайте у статті Олександра Колесніченка: Київ уже третій у світі за заторами. Далі буде ще гірше

Економічна правда