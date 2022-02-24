Всі розділи
Укр / Рус

Uber перестав працювати в Україні

Четвер, 24 лютого 2022, 15:15

Сервіс компанії Uber перестав працювати в Україні.

Про це йдеться у додатку сервісу, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Наразі поїздки з Uber у цьому регіоні недоступні", – йдеться у повідомленні для пасажирів у Києві.

У Львові додаток показує, що немає доступних поїздок.

У Харкові та Одесі також висвічується повідомлення про те, що поїздки в регіон недоступні.

"У зв'язку зі зростанням геополітичної напруженості та останніми подіями ми вирішили тимчасово призупинити роботу програми. Безпека всіх користувачів додатків є нашим головним пріоритетом. Ми продовжуємо стежити за обставинами та сподіваємось, що це тимчасова ситуація", – заявили у пресслужбі компанії.

Сервіси виклику таксі Bolt і Uklon продовжують працювати.

В Україні Uber працює з 2016 року та присутній у 9 містах.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Uber Київ компанії автомобілі

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Uber, Uklon, Bolt: як відрізняються сервіси за цінами, швидкістю та комфортом 3 грудня 2021, 10:00
У Брюсселі водії Uber під час протесту заблокували кілька тунелів 26 листопада 2021, 09:55
Uber Shuttle припиняє роботу в Києві 16 листопада 2021, 20:15
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті