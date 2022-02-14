До Києва повернулись затори

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Рівень часових затримок на дорогах Києва 14 лютого вперше з початку року перевищив минулорічні показники і досяг 130%.

Про це йдеться у даних компанії TomTom.

Станом на 19:00 рівень затримок у русі становить 128%, що на 65 відсоткових пунктів більше, ніж зазвичай. Загальна довжина заторів сягає 240 км.

Динаміка часових затримок у русі за останній тиждень tomtom

Ранкові затори 14 лютого сягали рівня затримки 83%, що майже відповідало рівням 2021 та 2019 років.

Зазначимо, що у другій половині січня – першій половині лютого у столиці спостерігався низький рівень заторів. Середній розмір часових затримок у години-пік у Києві становив 35-75%.

Як повідомив ЕП заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Костянтин Усов в коментарі ЕП, головною причиною зниження рівня автомобільних заторів у Києві була складна епідеміологічна ситуація та подорожчання цін на пальне.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу 14 лютого заявив, що перші ознаки стабілізації епідемічної ситуації спостерігаються в Україні на тиждень раніше, ніж це показували прогнози МОЗ.

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Економічна правда