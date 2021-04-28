Британия хочет регулировать использование "беспилотных автомобилей"

Правительство Великобритании заявило, что планирует регулировать использование транспорта с функцией автоуправления на дорогах, их скорость ограничат до 60 км / ч.

Об этом сообщает Reuters.

Министерство транспорта страны заявило, что работает над поправками в законодательство относительно передвижения на шоссе, чтобы урегулировать использование "беспилотных авто". Так, их максимальную скорость хотят ограничить до 60 км / ч.

Речь идет о машинах, которые используют систему Automated Lane Keeping Systems (ALKS). В данном режиме транспорт не может руководствоваться без присмотра водителя, система только помогает поддерживать движение авто дорожной полосой.

В то же время, страховые компании предупреждают об опасностях такого регулирования из-за недоразумений относительно способностей системы. Авто с ALKS не могут ехать без привлечения водителя, а лишь служат вспомогательным средством. Однако эту систему ошибочно называют "беспилотным управлением", предусматривающим полную автономию.

По мнению исследователей, работающих с испытаниями ALKS, правительство Британии таким образом может способствовать путанице вокруг сроков. В частности, такое недоразумение могло стать причиной около 20 аварий с автомобилями Tesla в США, где использовалась система "автопилота".

По оценкам министерства, к 2035 году около 40% новых автомобилей в стране будут функции автоуправления.

Экономическая правда