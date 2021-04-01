СБУ і ДБР прийшли з обшуками до керівництва АРМА

Правоохоронці проводять обшуки у приміщенні центрального апарату Агентства з розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів та за місцем проживання кількох співробітників у рамках кримінального провадження.

Джерело: сайт АРМА, адвокат юридичної компанії "Міллер" Масі Найєм у Facebook та в коментарі "Українській правді"

Дослівно АРМА: "У приміщенні центрального апарату АРМА, а також за місцем проживання кількох співробітників агентства правоохоронні органи проводять слідчі дії у рамках кримінального провадження".

Деталі: У пресслужбі додали, що керівництво та працівники АРМА "повністю сприяють представникам силових відомств, зокрема надають всі запитувані документи та необхідну слідству інформацію".

За даними Найєма, обшуки проводить СБУ спільно з ДБР.

Слідчі дії тривають вдома у т.в.о. голови АРМА Віталія Сигидина, заступника голови АРМА Володимира Павленка, начальника управління менеджменту активів агентства Вахтанга Бочорішвілі та в Ігоря Короля, через якого вивели з-під арешту 400 тисяч доларів, які були арештовані поліцією як "общак" злодія в законі.

Найєм уточнив УП, що отримав цю інформацію з власних джерел в АРМА.

"Українська правда" намагається отримати коментарі у ДБР і СБУ.

Більше читайте у матеріалі: "$400 тисяч і свиняча голова. Як з-під державного нагляду зник арештований бандитський общак"

Українська правда