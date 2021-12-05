АРМА сплатила до держбюджету майже 40 мільйонів, отримавши на свою роботу понад 140

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За січень-листопад 2021 року чисті надходження до держбюджету від комерційної діяльності управителів арештованими активами АРМА склали 38,6 млн грн, за січень-жовтень отримавши 143,1 мільйон бюджетних коштів на свою діяльність.

Про це йдеться у повідомленні відомства.

У держбюджеті 2021, згідно з ДКСУ, передбачено 273,9 мільйонів на АРМА, а станом на жовтень з них витрачено 143,1 мільйон.

"Варто наголосити, що досягнутий показник перевищує сукупні надходження до бюджету за всі попередні роки діяльності АРМА. Так, у 2018 році доходи становили 9 млн грн, у 2019 – 12 млн грн", - зазначили там.

Крім того, другий місяць поспіль надходження до державного бюджету від управління арештованими активами сягають рекордних показників у місячному розрізі. Зокрема, станом на 1 грудня доходи склали 5,7 млн грн, що на 32% більше у порівнянні з доходами у жовтні.

Там також наголосили, що вказані кошти є надходженнями лише від одного способу управління активами, які здійснює АРМА, тому сюди не входять кошти від реалізованого на торгах майна, передані Агентству арештовані кошти, розміщені на банківських рахунках, а також витрати, які здійснюються для відновлення і покращення економічних властивостей активів.

"Ці витрати, як правило, суттєво перевищують суми доходів до бюджету та дозволяють не лише зберігати арештоване майно, але й генерувати прибутки для держави від його комерційного використання", - резюмували там.

Нагадуємо:

Раніше Нацагентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, продало арештованої соняшникової олії на 93,7 млн грн.