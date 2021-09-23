Суд ще на 2 місяці відсторонив заступника голови АРМА
Слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання прокурора САП і продовжив ще на 2 місяці строк відсторонення від займаної посади заступника голови АРМА Володимира Павленка.
Про це повідомляє прес-служба ВАКС.
Строк дії ухвали - до 22 листопада 2021 року включно.
У ВАКС нагадали, що відстороненого від посади заступника голови АРМА підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
За версією слідства, колишні посадовці АРМА, а також інші фізичні особи, причетні до ймовірного привласнення понад 400 тисяч доларів, які були передані в управління АРМА.
Нагадаємо:
Кабмін на засіданні 4 серпня призначив тимчасовим виконувачем обов'язків голови Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, Дмитра Жоравовича.
Суд відсторонив від посади підозрюване у привласнені понад 400 тисяч доларів США керівництво Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами та відправив під домашній арешт.
Державне бюро розслідувань заявило про зловживання керівництва АРМА, викриті у співпраці зі спецпідрозділом із боротьби з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України.
За даними ДБР, протягом серпня-грудня 2020 року тимчасовий виконувач обов’язків голови АРМА (Віталій Сигидин – ред.), його заступник (Володимир Павленко), начальник управління даної установи (Вахтанг Бочорішвілі) у змові з адвокатами (Денис Сердюк і Оксана Сєрокурова) та фізичною особою (Ігор Король) заволоділи коштами, які були передані в управлінні АРМА.
За даними УП, йдеться про 400 тисяч доларів, арештованих Національною поліцією як "воровський общак".
Шістьом особам повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою, в особливо великому розмірі (ч. 5 ст. 191 КК України).
Знати більше: $400 тисяч і свиняча голова. Як з-під державного нагляду зник арештований бандитський общак
Економічна правда
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