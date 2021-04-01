СБУ и ГБР пришли с обысками к руководству АРМА
Правоохранители проводят обыски в помещении центрального аппарата Агентства по розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений и по месту жительства нескольких сотрудников в рамках уголовного производства.
Источник: сайт АРМА, адвокат юридической компании "Миллер" Маси Найем в Facebook и в комментарии "Украинской правде"
Дословно АРМА: "В помещении центрального аппарата АРМА, а также по месту жительства нескольких сотрудников агентства правоохранительные органы проводят следственные действия в рамках уголовного производства".
Детали: В пресс-служба добавили, что руководство и работники АРМА "полностью способствуют представителям силовых ведомств, в частности предоставляют все запрашиваемые документы и необходимую следствию информацию".
По данным Найема, обыски проводит СБУ совместно с ГБР.
Следственные действия проходят дома в и.о. председателя АРМА Виталия Сигидина, заместителя председателя АРМА Владимира Павленко, начальника управления менеджмента активов агентства Вахтанга Бочоришвили и у Игоря Короля, через которого вывели из-под ареста 400 тысяч долларов, которые были арестованы полицией как "общак" вора в законе.
Найем уточнил УП, что получил эту информацию из собственных источников в АРМА.
"Украинская правда" пытается получить комментарии в ГБР и СБУ.
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