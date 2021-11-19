За 93 мільйони: АРМА реалізувало найдорожчий актив за час своєї роботи

ФОТО 24TV.UA

Нацагентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, продало арештованої соняшникової олії на 93,7 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

На відкртиих торгах продали понад 3 тис тонн арештованої соняшникової олії - ціна продажу перевищила 93 млн грн.

"Це найдорожчий лот в історії АРМА, який Агентство передало для реалізації на відкритих електронних торгах.

Стартова ціна лоту становила 82 мільйони гривень, що відповідає середньому рівню ринкових цін. У ході конкурентних торгів, в яких взяли участь чотири учасники, відбулося зростання ціни більш ніж на 11 млн грн, або на 13%", - йдеться у повідомленні.

"З огляду на проблемний характер арештованого майна, попит на активи, які реалізує АРМА, як правило, вкрай невисокий, що позначається на ціні продажу.

Тому реалізація такого дороговартісного активу за ринковою ціною, безперечно, є позитивним досвідом для ринку арештованого майна в Україні", - сказав керівник АРМА Дмитро Жоравович.

Після сплати переможцем аукціону відповідної суми кошти будуть перераховані на депозитний рахунок АРМА у держбанку.

"Відсотки на депозитний вклад Агентства є одними з найвигідніших у порівнянні з умовами комерційних банків, що дозволяє накопичувати більшу додану вартість від управління арештованими грошовими активами.

Таким чином, це дозволяє АРМА ефективно зберігати економічну вартість реалізованих на торгах активів, що вигідно як їх власникам, котрі отримують кошти після скасування арештів, так і державі, адже в разі конфіскації тіло депозиту разом з відсотками буде перераховане до держбюджету", - кажуть в Агентстві.

Економічна правда