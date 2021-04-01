Комісія Нацкомісії з тарифів оголосила конкурс на нового члена регулятора

Конкурсна комісія з добору кандидатів на посади членів Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, оголосила конкурс на добір нового члена регулятора.

Таке рішення Конкурсна комісія ухвалила 31 березня.

"Оголошується проведення конкурсу на зайняття 1 посади члена НКРЕКП. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають документи що визначенні відповідним порядком з 1 квітня по 17 травня включно", - повідомила секретар комісії Світлана Голікова.

За оголошення нового конкурсу проголосувало 3 з 4 членів конкурсної комісії.

Зазначимо, що відповідно до результатів оцінювання кандидатів на посаду члена НКРЕКП, переможці оцінювання - ексголова НЕК "Укренерго" Костянтин Ущаповський та ексчлен НКРЕКП Руслан Машляковський за результатами двох етапів співбесід набрали найбільшу і рівну кількість балів - по 156,3.

Наразі в НКРЕКП вакантна одна посада - Кабмін мав обрати одного з двох переможців.

Проте уряд протокольним рішенням засідання від 28 жовтня 2020 року відхилив пропозицію конкурсної комісії щодо кандидатів на цю посаду Машляковського і Ущаповського.

Нагадаємо:

У червні 2020 року Кабмін визначив склад конкурсної комісії з добору кандидатів на посади членів Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

У грудні 2019 року народні депутати прийняли закон, яким привели діяльність тарифного регулятора у відповідність до Конституції - НКРЕКП отримала спеціальний статус при Кабміні та додаткові контрольні функції.

За новим законом, Нацкомісія втратила статус незалежного державного колегіального органу. Тепер НКРЕКП є постійно діючим центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом при Кабміні.

Право призначати членів комісії передано від президента до Кабінету міністрів. Уряд має створити конкурсну комісію з п’яти осіб, троє з яких від профільного комітету Ради, та по одному – від Мінекоенерго та Мінрегіону.

У разі неправомочності регулятора (відсутності кворуму), Кабмін отримав право призначати членів комісії на термін до трьох місяців.

Регулятор також зробили підзвітним парламенту. Щороку до 1 червня комісія має звітувати перед Радою про свою діяльність за попередній рік.

Економічна правда