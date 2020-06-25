Кабмін визначив склад комісії з відбору кандидатів на членів Нацкомісії з тарифів

Кабмін визначив склад конкурсної комісії з добору кандидатів на посади членів Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Про це йдеться у проєкті розпорядження уряду, яке є у розпорядженні ЕП.

На підставі пропозицій Міненерго та Мінрегіону членами конкурсної комісії визначені: Сергій Чех (у 2011-2014 роках - заступник міністра енергетики та вугільної промисловості) і Юрій Андрійчук (колишній член НКРЕКП).

На підставі пропозицій Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг членами конкурсної комісії визначені:

Олексій Рябчин (нардеп 8 скликання від "Батьківщини", ексзаступник голови Мінекоенерго);

Світлана Голікова (член Стратегічної Ради ГО "Київський інститут енергетичних досліджень", директор консалтингової компанії "ТрансЕнергоКонсалтинг");

Олег Прохоренко (у 2015-2019 роках - голова правління "Укргазвидобування").

Нагадаємо:

У грудні 2019 року народні депутати прийняли закон, яким привели діяльність тарифного регулятора у відповідність до Конституції - НКРЕКП отримала спеціальний статус при Кабміні та додаткові контрольні функції.

За новим законом, Нацкомісія втратила статус незалежного державного колегіального органу. Тепер НКРЕКП є постійно діючим центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом при Кабміні.

Право призначати членів комісії передано від президента до Кабінету міністрів. Уряд має створити конкурсну комісію з п’яти осіб, троє з яких від профільного комітету Ради, та по одному – від Мінекоенерго та Мінрегіону.

У разі неправомочності регулятора (відсутності кворуму), Кабмін отримав право призначати членів комісії на термін до трьох місяців.

Регулятор також зробили підзвітним парламенту. Щороку до 1 червня комісія має звітувати перед Радою про свою діяльність за попередній рік.

Економічна правда