Комиссия Нацкомиссии по тарифам объявила конкурс на нового члена регулятора

Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должности членов Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, объявила конкурс на отбор нового члена регулятора.

Такое решение Конкурсная комиссия приняла 31 марта.

"Объявляется проведение конкурса на занятие 1 должности члена НКРЭКУ. Лица, желающие принять участие в конкурсе, подают документы, определены соответствующим порядком, с 1 апреля по 17 мая включительно", - сообщила секретарь комиссии Светлана Голикова.

За объявление нового конкурса проголосовали 3 из 4 членов конкурсной комиссии.

Отметим, что согласно результатам оценки кандидатов на должность члена НКРЭКУ, победители оценивания - экс-глава НЭК "Укрэнерго" Константин Ущаповский и экс-член НКРЭКУ Руслан Машляковский по результатам двух этапов собеседований набравшие наибольшее и равное количество баллов - по 156,3.

Сейчас в НКРЭКУ вакантна одна должность - Кабмин должен был выбрать одного из двух победителей.

Однако правительство протокольным решением заседания от 28 октября 2020 года отклонило предложение конкурсной комиссии относительно кандидатов на эту должность Машляковского и Ущаповского.

Напомним:

В июне Кабмин определил состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должности членов Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

В декабре 2019 года народные депутаты приняли закон, которым привели деятельность тарифного регулятора в соответствии с Конституцией - НКРЭКУ получила специальный статус при Кабмине и дополнительные контрольные функции.

По новому закону, Нацкомиссия потеряла статус независимого государственного коллегиального органа. Теперь НКРЭКУ является постоянно действующим центральным органом исполнительной власти со специальным статусом при Кабмине.

Право назначать членов комиссии передано от президента в Кабинет министров. Правительство должно создать конкурсную комиссию из пяти человек, трое из которых от профильного комитета Рады, и по одному - от Минэкоэнерго и Минрегиона.

В случае неправомочности регулятора (отсутствия кворума), Кабмин получил право назначать членов комиссии на срок до трех месяцев.

Регулятор также сделали подотчетным парламенту. Ежегодно до 1 июня комиссия должна отчитываться перед Радой о своей деятельности за предыдущий год.

Экономическая правда