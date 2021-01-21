Агрохолдинг Бахматюка заявив про зупинку 37 підприємств через "особисту війну" Ситника

Агрохолдинг "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка заявив, що повністю зупинив виробництво на 37 підприємствах через "особисту війну директора НАБУ Артема Ситника з аграрним бізнесом".

Про це повідомляється на сайті групи компаній.

"Ось вже півтора роки НАБУ чинить безпрецедентний незаконний тиск на нашу компанію. Тиск, який не має нічого спільного з правосуддям. Замість того, щоб боротись з корупцією топ-чиновників, директор НАБУ Артем Ситник змушує своїх підлеглих боротись з українським виробником.

Наслідок цієї війни - це повністю зупинене виробництво на 37 підприємствах групи компаній "Укрлендфармінг", без роботи залишились 13 тисяч українців, бюджет тільки за минулий рік недоотримав 1,5 млрд грн податків. Закриваються сучасні ферми, в тому числі - унікальні племінні виробництва. Закриваються птахофабрики, виробництво скорочується, а ціни на яйця в Україні стрімко зростають", - йдеться у заяві "Укрлендфармінгу".

Компанія також звернулась до президента і прем'єра.

"Ми вже неодноразово звертались до президента і прем'єр-міністра України і звертаємось ще: ви обіцяли нові робочі місця для українців, ви обіцяли інвестиційних нянь для бізнесу.

А по факту ваш чиновник Артем Ситник просто нищить ті підприємства, які в непростих умовах кризи намагаються працювати, створювати український продукт, давати роботу людям, платити податки", - заявили в агрохолдингу.

Також "Укрлендфармінг" опублікував список 37 підприємств, "на яких повністю зупинене виробництво".

Нагадаємо:

Ексвласник "ВіЕйбі банку" Олег Бахматюк заявив, що вважає незаконними спроби НАБУ екстрадувати його в Україну та вкотре запропонував детективам бюро допитати його в Австрії.

В Офісі генпрокурора заявили, що готові після усунення НАБУ процесуальних порушень у матеріалах запиту щодо екстрадиції ексвласника "ВіЕйБі Банку" Олега Бахматюка направити їх до компетентних органів Австрії у встановленому законодавством порядку.

У НАБУ відповіли на позицію Офісу генпрокурора щодо причин відмови погодження екстрадиції ексвласника "ВіЕйБі Банку" Олега Бахматюка, розцінивши дії "окремих осіб в ОГП як спробу саботувати розслідування особливого тяжкого злочину".

Раніше в Офісі генпрокурора у відповідь на запит "Радіо Свобода" пояснили відмову НАБУ в підписанні клопотання про екстрадицію з Австрії в Україну Бахматюка наявністю "процесуальних порушень".

Офіс Генерального прокурора відмовився підписувати запит до Австрії щодо екстрадиції колишнього власника VAB Банку і власника агрохолдингу Укрлендфармінг Олега Бахматюка.

Згідно з документом, ОГП відмовився санкціонувати екстрадицію Бахматюка через "відсутність достатніх підстав" для запиту.

Бахматюка підозрюють у заволодінні 49 млн доларів (1,2 млрд грн) стабілізаційного кредиту, виданого VAB банку. За даними слідства, Бахматюк в жовтні 2014 року отримав стабкредит від Національного банку з наданням завідомо неліквідного забезпечення.

Також Бахматюка підозрюють, в тому, що він спільно з менеджментом VAB-банку організував фінансові операції з незаконно отриманими стабкредитом, спрямовані на маскування джерела їх походження та їх місцезнаходження.

28 травня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відправила Бахматюка під варту заочно, тим самим дозволивши Інтерполу почати його розшук,

У листопаді 2019 року Бахматюка оголосили в розшук. Сам бізнесмен висловив готовність спілкуватися з НАБУ через адвокатів, а також за допомогою відеозв'язку.

Економічна правда