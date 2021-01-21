Агрохолдинг Бахматюка заявил об остановке 37 предприятий из-за "личной войны" Сытника

Агрохолдинг "Укрлэндфарминг" Олега Бахматюка заявил, что полностью остановил производство на 37 предприятиях из-за "личной войны директора НАБУ Артема Сытника с аграрным бизнесом".

Об этом сообщается на сайте группы компаний.

"Вот уже полтора года НАБУ оказывает беспрецедентное незаконное давление на нашу компанию. Давление, не имеющее ничего общего с правосудием. Вместо того, чтобы бороться с коррупцией топ-чиновников, директор НАБУ Артем Сытник заставляет своих подчиненных бороться с украинским производителем.

Следствие этой войны - это полностью остановленнное производство на 37 предприятиях группы компаний "Укрлэндфарминг", без работы остались 13 тысяч украинцев, бюджет только за прошлый год недополучил 1,5 млод грн налогов. Закрываются современные фермы, в том числе - уникальные племенные производства. Закрываются птицефабрики, производство сокращается, а цены на яйца в Украине стремительно растут", - говорится в заявлении "Укрлэндфарминг".

Компания также обратилась к президенту и премьеру.

"Мы уже неоднократно обращались к президенту и премьер-министру Украины и обращаемся еще: вы обещали новые рабочие места для украинцев, вы обещали инвестиционных нянь для бизнеса.

А по факту ваш чиновник Артем Сытник просто уничтожает те предприятия, которые в непростых условиях кризиса пытаются работать, создавать украинский продукт, давать работу людям, платить налоги", - заявили в агрохолдинге.

Также "Укрлэндфарминг" опубликовал список 37 предприятий, "на которых полностью остановлено производство".

Напомним:

Экс-владелец "ВиЭйБи Банк" Олег Бахматюк заявил, что считает незаконными попытки НАБУ экстрадировать его в Украину и в очередной раз предложил детективам бюро допросить его в Австрии.

В Офисе генпрокурора заявили, что готовы после устранения НАБУ процессуальных нарушений в материалах запроса об экстрадиции экс-владельца "ВиЭйБи Банка" Олега Бахматюка направить их в компетентные органы Австрии в установленном законодательством порядке.

В НАБУ ответили на позицию Офиса генпрокурора о причинах отказа согласования экстрадиции экс-владельця "ВиЭйБи Банка" Олега Бахматюка, расценив действия "отдельных лиц в ОГП как попытку саботировать расследование особого тяжкого преступления".

Ранее в Офисе генпрокурора в ответ на запрос "Радио Свобода" объяснили отказ НАБУ в подписании ходатайства об экстрадиции из Австрии в Украину Бахматюка наличием "процессуальных нарушений".

Офис Генерального прокурора отказался подписывать запрос в Австрию об экстрадиции бывшего владельца VAB Банка и владельца агрохолдинга Укрлэндфарминг Олега Бахматюка.

Согласно документу, ОГП отказался санкционировать экстрадицию Бахматюка из-за "отсутствия достаточных оснований" для запроса.

Бахматюка подозревают в завладении 49 млн долларов (1,2 млрд грн) стабилизационного кредита, выданного VAB банку. По данным следствия, Бахматюк в октябре 2014 года получил стабкредит от Национального банка с предоставлением заведомо неликвидного обеспечения.

Также Бахматюка подозревают, в том, что он совместно с менеджментом VAB-банка организовал финансовые операции с незаконно полученным стабкредитом, направленные на маскировку источника их происхождения и их местонахождение.

28 мая Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отправила Бахматюка под стражу заочно, тем самым позволив Интерполу начать его розыск,

В ноябре 2019 года Бахматюка объявили в розыск. Сам бизнесмен выразил готовность общаться с НАБУ через адвокатов, а также посредством видеосвязи.

Экономическая правда