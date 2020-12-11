Бахматюк знову запропонував детективам НАБУ допитати його в Австрії

Ексвласник "ВіЕйбі банку" Олег Бахматюк заявив, що вважає незаконними спроби НАБУ екстрадувати його в Україну та вкотре запропонував детективам бюро допитати його в Австрії.

Про це йдеться у заяві Бахматюка, опублікованій на сайті "Укрлендфармінгу", агрохолдингу, власником якого він є.

"Весь цей час найбільшими досягненнями НАБУ у цій справі були спроби моєї незаконної екстрадиції... Насправді і прокуратура, і Інтерпол при всьому бажанні не можуть виконати забаганку Артема Ситника - адже є угоди про міжнародне співробітництво, згідно з якими такі дії дійсно є незаконними.

Адже я не є в міжнародному розшуку, не ховаюcь від слідства, офіційно повідомив НАБУ і інші слідчі органи про моє фактичне місце перебування, а правоохоронні органи Австрії цю інформацію офіційно підтвердили. Більш того, я все чекаю офіційного візиту детективів НАБУ, готовий і хочу дати відповіді на будь-які їхні питання. І марно чекаю цього вже рік і 2 місяці", - заявив Бахматюк.

За словами ексвласника "ВіЕйбі банку", НАБУ свідомо рік і два місяці уникає його допиту, бо за його підсумками справу доведеться закрити.

"НАБУ не цікавить повернення коштів до бюджету - пропонувались меморандуми, пропонувались вигідні для держави шляхи врегулювання питань заборгованості українських банків, що виникли внаслідок банківської кризи 2014-2017 років і політики НБУ. НАБУ не цікавить і пошук істини у цій справі, інакше мене б хоч раз допитали.

Простіше все списати на екстрадицію, яка не вдалась, хоча допит якраз НАБУ і не цікавить", - зазначив він.

"Я заявляю ще раз: очікую візиту детективів НАБУ до офіційно відомого їм місця перебування, де в рамках міжнародного співробітництва згідно з установленими законодавством процедурами я готовий дати відповіді на питання НАБУ до мене.

Всі інші "відмазки" обґрунтовано вважатиму окозамилюванням українського суспільства і спробами НАБУ "повісити" провал розслідування на інші, непричетні до цього слідства, українські і міжнародні слідчі органи і правоохоронні структури", - додав він.

Нагадаємо:

В Офісі генпрокурора заявили, що готові після усунення НАБУ процесуальних порушень у матеріалах запиту щодо екстрадиції ексвласника "ВіЕйБі Банку" Олега Бахматюка направити їх до компетентних органів Австрії у встановленому законодавством порядку.

У НАБУ відповіли на позицію Офісу генпрокурора щодо причин відмови погодження екстрадиції ексвласника "ВіЕйБі Банку" Олега Бахматюка, розцінивши дії "окремих осіб в ОГП як спробу саботувати розслідування особливого тяжкого злочину".

Раніше в Офісі генпрокурора у відповідь на запит "Радіо Свобода" пояснили відмову НАБУ в підписанні клопотання про екстрадицію з Австрії в Україну Бахматюка наявністю "процесуальних порушень".

Офіс Генерального прокурора відмовився підписувати запит до Австрії щодо екстрадиції колишнього власника VAB Банку і власника агрохолдингу Укрлендфармінг Олега Бахматюка.

Згідно з документом, ОГП відмовився санкціонувати екстрадицію Бахматюка через "відсутність достатніх підстав" для запиту.

Бахматюка підозрюють у заволодінні 49 млн доларів (1,2 млрд грн) стабілізаційного кредиту, виданого VAB банку. За даними слідства, Бахматюк в жовтні 2014 року отримав стабкредит від Національного банку з наданням завідомо неліквідного забезпечення.

Також Бахматюка підозрюють, в тому, що він спільно з менеджментом VAB-банку організував фінансові операції з незаконно отриманими стабкредитом, спрямовані на маскування джерела їх походження та їх місцезнаходження.

28 травня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відправила Бахматюка під варту заочно, тим самим дозволивши Інтерполу почати його розшук,

У листопаді 2019 року Бахматюка оголосили в розшук. Сам бізнесмен висловив готовність спілкуватися з НАБУ через адвокатів, а також за допомогою відеозв'язку.

Економічна правда