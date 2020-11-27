Генпрокуратура відмовилася підписувати запит на екстрадицію Бахматюка – Kyiv Post

Офіс Генерального прокурора відмовився підписувати запит до Австрії щодо екстрадиції колишнього власника VAB Банку і власника агрохолдингу Укрлендфармінг Олега Бахматюка.

Про це пише Kyiv Post з посиланням на документ, який є в розпорядженні видання.

Згідно з документом, ОГП відмовився санкціонувати екстрадицію Бахматюка через "відсутність достатніх підстав" для запиту.

"Це рішення прийнято на тлі напруженості між прокуратурою і Національним антикорупційним бюро, а також зростаючої критики роботи прокуратури", – зазначає видання.

Сам Бахматюк ховається від правосуддя в Відні, а НАБУ вже давно домагається його екстрадиції, йдеться в матеріалі.

У Генпрокуратурі повідомили Kyiv Post, що запит був відхилений, оскільки він не відповідав міжнародним і українському законодавствам.

"[Ми] повернули запит про екстрадицію, оскільки виявили, що він не відповідає вимогам міжнародного права і порушує процедури, встановлені законодавством України, що може стати перешкодою для видачі підозрюваного іноземною державою", – повідомили в Офісі генпрокурора Ірини Венедіктової.

Бахматюка підозрюють у заволодінні 49 млн доларів (1,2 млрд грн) стабілізаційного кредиту, виданого VAB банку. За даними слідства, Бахматюк в жовтні 2014 року отримав стабкредит від Національного банку з наданням завідомо неліквідного забезпечення.

Також Бахматюка підозрюють, в тому, що він спільно з менеджментом VAB-банку організував фінансові операції з незаконно отриманими стабкредитом, спрямовані на маскування джерела їх походження та їх місцезнаходження.

28 травня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відправила Бахматюка під варту заочно, тим самим дозволивши Інтерполу почати його розшук,

У листопаді 2019 року Бахматюка оголосили в розшук. Сам бізнесмен висловив готовність спілкуватися з НАБУ через адвокатів, а також за допомогою відеозв'язку.