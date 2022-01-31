Бахматюку пропонували віддати свій бізнес за борги

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Мільярдеру Олегу Бахматюку, чиї активи зосереджені в агрохолдингу "Укрлендфармінг", пропонували віддати частину групи за борги.

Про це він розповів в інтерв’ю Економічній правді.

За словами Бахматюка, за час перебування у Відні він отримував пропозиції віддати групу за борги, або продати її окрему частину.

Водночас з огляду на ситуацію, в якій знаходиться Бахматюк та його група, були люди, що претендували на активи "Укрлендфармінгу".

"Не можу сказати хто, але думаю, наприклад, у Богдана (ексголова Офісу президента – ЕП) з Сольським (голова Аграрного комітету Верховної Ради – ЕП), які мають свій аграрний бізнес, порядку 100 тисяч гектарів землі, такі наміри були", – заявив він.

Більше про те, чому "Укрлендфармінг" коштує нуль і про"війну" з НАБУ та Зеленським читайте в інтерв’ю ЕП: Аграрний мільярдер Олег Бахматюк: у мене 2 мільярди доларів кредитів, усі вони прострочені

Нагадуємо:

НАБУ та САП 2 липня завершили розслідування за підозрою 14 осіб у заволодінні 1,2 млрд грн стабкредиту, наданого Національним банком "ВіЕйБі Банку".

Зокрема, у цій справі підозрюють ексвласника банку Олега Бахматюка. За даними слідства, Бахматюк в жовтні 2014 року отримав стабкредит від Національного банку з наданням завідомо неліквідного забезпечення.

У 2020 році рішенням Вищого антикорупційного суду Бахматюка заочно заарештували.

Економічна правда



