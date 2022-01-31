Бахматюк про оренду землі: У нас почався відтік наших пайовиків

Олег Бахматюк фото: Економічна правда

Власник агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олег Бахматюк розповів про земельний фонд холдингу та ситуацію після відкриття ринку землі.

Про це він розповів в інтерв'ю ЕП.

"Кіпрська Ukrlandfarming є материнською компанією, під якою є українські управлінські компанії "Авангард" і "Укрлендфармінг" з єдиним офісом в Києві. Вони в свою чергу керують порядку 400 компаніями", - відповів Бахматюк на питання про структуру Ukrlandfarming.

При цьому він відмовився називати фінансові показники групи за 2021 рік - каже, що у нього "їх немає".

"Всі наші сервери фактично знищені нашими опонентами, тому що коли в нас були обшуки у 2019-му році, то повиривали "з м’ясом" все "залізо" - фактично знищили нашу базу обліку. І ми по цей час її відновлюємо", - додав Бахматюк.

За його словами, земельний фонд був 670 тисяч га, а став 460 тисяч, при цьому усі ці 460 тисяч - в оренді.

"Не купували, тому що нам не цікаво купувати по 100 гектарів. Ми зосереджені на ринку оренди землі.

Та й навіть якби у нас була можливість або бажання переводити свою землю з оренди у власність, то це було б неможливо. Ніколи в Україні не приймуть закон, за яким 460 тисяч гектарів будуть у власності. Я думаю, що якщо закон про землю запрацює на повну, купівля 10 тисяч гектарів буде піком перемоги суспільства", - сказав Бахматюк у відповідь на питання про ринок землі та чи купував холдинг по ньому землю.

Також він розповів про ризик того, що пайовики переорієнтуються зі здачі землі в оренду на її продаж.

"Цей ризик є, але я думаю він не великий. Насамперед тому що є так звана інертність суспільства. Минулий рік став першим, коли в нас почався відтік наших пайовиків, але він незначний - на рівні 4-5%, які захотіли продати свою землю.

Ми прогнозуємо, найближчий час ринок оренди буде відтікати в сторону продажу на рівні 5-7% в рік", - додав бізнесмен.

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Економічна правда