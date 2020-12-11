Екстрадиція Бахматюка: У Венедіктової відкинули звинувачення НАБУ

В Офісі генпрокурора заявили, що готові після усунення НАБУ процесуальних порушень у матеріалах запиту щодо екстрадиції ексвласника "ВіЕйБі Банку" Олега Бахматюка направити їх до компетентних органів Австрії у встановленому законодавством порядку.

Про це повідомляє прес-служба ОГП.

"Першого разу Офіс генерального прокурора повернув клопотання НАБУ, адресоване одній з європейських країн, про видачу підозрюваного для притягнення до кримінальної відповідальності у зв’язку з тим, що на виконання ухвали Печерського районного суду міста Києва, кримінальне провадження, в рамках якого направлялися матеріали, підлягало закриттю.

Водночас, Офіс генерального прокурора повідомив про готовність повторно розглянути клопотання НАБУ про видачу після вирішення питання щодо статусу кримінального провадження", - йдеться у заяві.

"Відповідно до встановленого порядку, під час розгляду другого клопотання Офісом генпрокурора направлявся рапорт щодо надання висновку Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про законність процесуальних рішень у кримінальному провадженні та наявність підстав для звернення із запитом про видачу особи, встановленої на території іноземної держави", - додали у відомстві.

Тривалий розгляд друого клопотання НАБУ в ОГП пояснили тим, що запитуваний висновок надійшов до ОГП "лише через місяць після отримання матеріалів про видачу особи від НАБУ".

"Водночас, він не містив відомостей про законність та обґрунтованість винесеної детективом постанови про оголошення підозрюваного у міжнародний розшук. У зв’язку з цим Офіс повторно запитав необхідні відомості. Останній пакет документів надано 16 листопада 2020 року, а рішення про повернення клопотання прийнято 23 листопада 2020 року", - стверджують в Офісі генпрокурора.

В ОГП наголошують, що жодних строків при розгляді клопотань НАБУ не порушували, "оскільки КПК України визначає обов'язок його направлення у п’ятиденний строк лише у разі затримання особи на території іноземної держави, у цьому випадку особа на території іноземної держави не затримувалася".

У відомстві додали, що строки розгляду центральним органом клопотань про видачу у разі встановлення місцезнаходження особи законодавчо не визначені.

Також ОГП заявив, що "жодним чином не надає оцінки та не ставить під сумнів чинність, обґрунтованість та вмотивованість ухвали Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 28 травня 2020 року", предметом розгляду якої було клопотання НАБУ про обрання Бахматюку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у зв’язку з оголошенням його в міжнародний розшук постановою НАБУ.

"Офіс генпрокурора виконував свої обов'язки щодо розгляду матеріалів запиту, не вдаючись до оцінки рішення судів та прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні. Перевірено лише надані документи та рішення з точки зору їх відповідності вимогам міжнародних договорів та законодавства України", - запевнили в Офісі.

В ОГП також додали, що ініціювали проведення наради у генпрокурора за участю детективів НАБУ та прокурорів САП та запропонували проведення процесуальних дій у рамках міжнародного співробітництва, з метою приведення прийнятих процесуальних рішень у кримінальному провадженні у відповідність до вимог національного та міжнародного законодавства.

"Звертаємо увагу, що досі жодних із запропонованих заходів Національним антикорупційним бюро України не вжито", - йдеться у заяві.

Нагадаємо:

У НАБУ відповіли на позицію Офісу генпрокурора щодо причин відмови погодження екстрадиції ексвласника "ВіЕйБі Банку" Олега Бахматюка, розцінивши дії "окремих осіб в ОГП як спробу саботувати розслідування особливого тяжкого злочину".

Раніше в Офісі генпрокурора у відповідь на запит "Радіо Свобода" пояснили відмову НАБУ в підписанні клопотання про екстрадицію з Австрії в Україну Бахматюка наявністю "процесуальних порушень".

Офіс Генерального прокурора відмовився підписувати запит до Австрії щодо екстрадиції колишнього власника VAB Банку і власника агрохолдингу Укрлендфармінг Олега Бахматюка.

Згідно з документом, ОГП відмовився санкціонувати екстрадицію Бахматюка через "відсутність достатніх підстав" для запиту.

Бахматюка підозрюють у заволодінні 49 млн доларів (1,2 млрд грн) стабілізаційного кредиту, виданого VAB банку. За даними слідства, Бахматюк в жовтні 2014 року отримав стабкредит від Національного банку з наданням завідомо неліквідного забезпечення.

Також Бахматюка підозрюють, в тому, що він спільно з менеджментом VAB-банку організував фінансові операції з незаконно отриманими стабкредитом, спрямовані на маскування джерела їх походження та їх місцезнаходження.

28 травня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відправила Бахматюка під варту заочно, тим самим дозволивши Інтерполу почати його розшук,

У листопаді 2019 року Бахматюка оголосили в розшук. Сам бізнесмен висловив готовність спілкуватися з НАБУ через адвокатів, а також за допомогою відеозв'язку.

Економічна правда