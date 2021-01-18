Тарифні протести: жителі Буковини знову перекривають дороги

На Буковині знову відбуваються протести проти підвищення тарифів, поліція попереджає про ускладнення руху в напрямку Івано-Франківської області.

Джерело: поліція Чернівецької області

Дослівно: "Наразі поліцейські зафіксували перекриття руху транспорту місцевими жителями в селах Мамаївці, Дубівці, Берегомет, Неполоківці, Оршівці та в місті Кіцмань. Безперервно рухаючись по пішохідних переходах, громадяни в такий спосіб висловлюють невдоволення тарифами на комунальні послуги. Прохання до водіїв враховувати ситуацію на вказаних автошляхах під час планування своїх поїздок".

Деталі: Зазначається, що поліцейські спілкуються з організаторами та учасниками акції, наголошують на неприпустимості будь якого порушення публічної безпеки і порядку. Для уникнення заторів співробітники поліції здійснюють відвід автотранспорту від місць проведення протестних зібрань громадян.

Передісторія:

З 1 січня в Україні виросли тарифи на газ та його транспортування, а також було скасовано пільгову вартість на 100 кВт електроенергії на місяць для приватних споживачів.

У зв’язку зі зростанням цін на компослуги відбулася низка протестів у різних регіонах, зокрема, на Харківщині, Полтавщині, Миколаївщині, Буковині, Прикарпатті, Закарпатті, Сумщині, Чернігівщині.

13 січня після наради, яку скликали на тлі протестів проти підвищення тарифів, в Офісі президента повідомили, що за ініціативою Зеленського було ухвалено рішення про перехід на ручне управління: на період карантинних обмежень ціну на газ регулюватиме не ринок, а держава.

Затверджена ціна - на рівні 6,99 грн за куб.м. За даними влади, це означає зниження в платіжках людей на понад 30%. За словами в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка, це рішення має бути впроваджене й повністю запрацює вже з лютого.

Українська правда