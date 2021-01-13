Ціну на газ для населення знизять на понад 30% – Шмигаль

Кабмін запровадить державне регулювання ціни на газ на період карантинних обмежень або до кінця опалювального сезону, пропонована ціна - на рівні 6,99 грн за куб.м. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, це означає зниження в платіжках людей на понад 30%.

Про це він сказав на засіданні уряду.

"Сьогодні ситуація з карантином і пандемією ускладнює можливість українців заробляти додаткові доходи і компенсовувати значно зростаючі на біржах ціни на газ.

На нараді у президента, яка відбулась сьогодні, було прийнято ряд відповідних рішень. Пропонується запровадити в Україні для всіх побутових споживачів державне регулювання ціни на газ на період карантинних обмежень або до кінця опалювального сезону. Пропонована ціна - на рівні 6,99 грн за куб.м", - заявив Шмигаль.

"На сьогодні це найнижча ціна на українській біржі. Якщо нічого не робити, то вже в наступному місяці ціна на газ для побутових споживачів може зрости до 12 і більше гривень.

Тому даю доручення Міненерго, Мінекономіки, Мінюстиції, іншим профільним міністерствам та центральним органам виконавчої влади невідкладно підготувати проєкт постанови Кабміну про запровадження державного регулювання ціни на газ на період карантину з метою захисту побутових споживачів від надмірного зростання", - додав він.

Також прем'єр згадав питання тарифів про розподіл газу. За його словами, НКРЕКП починає перевірку усіх газопостачальників, які мають найвищі тарифи.

Також Шмигаль доручив Міфіну та Мінсоцполітики спрямувати субсидії для тих, хто використовує електроенергію для опалення.

"3,1 млн домогосподарств в Україні отримують субсидії, середній розмір 1600 грн", - додав він.

"Ринкові ціни на сьогодні завеликі, особливо якщо зважати на пандемію. Ми як держава повинні стояти на захисті своїх громадян, а це означає - в економічному плані теж", - заявив президент Володимир Зеленський на енергетичній нараді, передає Офіс президента.

"На нараді після тривалого обговорення було ухвалене рішення про зменшення ціни на газ нижче ринкової. Це означає зниження в платіжках людей на понад 30%", - додали в ОП.

"Досягнуто рішення про запровадження на час карантину державного регулювання цін на газ. Це не означає, що ми відходимо від ринкового регулювання ціни на газ, але оскільки в даний момент надзвичайно складна ситуація з карантинними обмеженнями, з COVID, з можливістю людей отримувати додаткові доходи, відповідно, буде запроваджено державне регулювання.

Орієнтовно сьогодні деякі облгази продають за ціною більше 10 гривень, тобто із запровадженням цього регулювання відбудеться зниження ціни газу більш ніж на 30%", - сказав Денис Шмигаль.

За словами в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка, це рішення має бути впроваджене й повністю запрацює вже з лютого.

"Тобто з першого лютого всі споживачі України будуть сплачувати суттєво менше за природний газ. Можу сказати, що, за нашими даними, середня ціна на газ в Україні в січні була вище, ніж 9600 гривень. Відповідно, ціна буде знижена в середньому для населення України до 6999 гривень", - пояснив Вітренко.

"Окрім цього, є низка рішень по цінах за розподіл газу - так звана абонплата. Також ми опрацювали це з профільним комітетом, депутатами Верховної Ради - проситимемо про прийняття відповідного законопроекту і зниження ціни в галузі розподілу газу і зменшення цієї абонплати", - додав Шмигаль.

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Нагадаємо:

У вівторок прем'єр Денис Шмигаль заявив, що під час наради з керівництвом Міненерго, НАК "Нафтогаз", НКРЕКП, Оператором ГТС та представниками Офісу президента напрацювали два підходи, які "дозволять суттєво знизити тарифи на газ для населення".

Еконоічна правда