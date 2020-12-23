Всі розділи
Укр / Рус

Швеція закрила авіасполучення з Британією до Нового року

Середа, 23 грудня 2020, 18:35
 

Шведська влада вирішила продовжити заборону на польоти з Британії до Нового року через побоювання поширення нового штаму COVID в Сполученому Королівстві.

Про це повідомило в середу шведське транспортне агентство, передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Я можу підтвердити, що уряд прийняв рішення продовжити заборону на пасажирські рейси з Британії до Нового року", - заявив представник транспортного агентства.

Швеція ввела обмеження на поїздки раніше цього місяця для пасажирів з Британії на тлі побоювань з приводу нового штаму коронавірусу, що циркулює в країні.

Швеція також ввела загальну заборону на поїздки всіх іноземців, що прибувають з Британії і Данії. Аналогічні заходи були прийняті низкою інших країн ЄС і в усьому світі.

Нагадаємо, цими вихідними прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон оголосив про запровадження локдауну для понад 16 млн мешканців Англії та відмову від послаблень на Різдво через виявлення нового штаму коронавірусу.

На цьому тлі у вівторок, 22 грудня, коронавірус у Британії підтвердили у 36 804 осіб - новий рекорд від початку пандемії.

Читайте також: Нова загроза чи паніка без змісту: як мутований COVID з Британії налякав уряди по всьому світу.

Європейська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Швеція Британія авіа коронавірус

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Швеція розглядає можливість переходу на цифрові валюти 14 грудня 2020, 20:25
Шведам тут не місце: як Scania в суді програла річний обсяг інвестицій в Україну 3 листопада 2020, 09:30
Швеція заборонила обладнання Huawei та ZTE для мережі 5G 20 жовтня 2020, 18:05
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!