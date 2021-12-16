Маріуполь опалюватимуть відпрацьованим промисловим теплом

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Адміністрація міста Маріуполя підписала угоду про впровадження першого проєкту з розвитку централізованого теплопостачання з використанням відпрацьованого тепла від металургійного комбінату "Азовсталь".

Проєкт реалізовуватиметься в рамках Шведсько-української програми підтримки централізованого теплопостачання під керівництвом Нефко та фінансуватиметься спільно із урядом Швеції, йдеться у офіційному пресрелізі.

"Модернізація системи централізованого теплопостачання Маріуполя на основі досвіду країн Скандинавії стане першим проєктом такого типу в Україні і забезпечить понад 250 тис. мешканців південного сходу країни екологічним, енергоефективним та надійним опаленням, а також цілорічним постачанням гарячої води", – йдеться у повідомленні.

Інновацією для системи централізованого теплопостачання стане постачання відпрацьованого тепла від металургійного комбінату "Азовсталь" місцевому комунальному підприємству "Маріупольтепломережа", яке використовуватиметься для забезпечення мешканців міста теплом і гарячою водою без необхідності використання додаткового палива.

Нині система централізованого теплопостачання забезпечує теплом близько 130 тис. споживачів, понад 1800 житлових будинків та 200 громадських будівель міста.

Проєкт передбачає інвестиції в декілька ключових завдань: об’єднання трьох мереж централізованого теплопостачання, утилізацію відпрацьованого тепла металургійного комбінату "Азовсталь", встановлення конденсатора димових газів на одній котельні, монтаж нового енергоефективного обладнання для покращення роботи котельні, а також встановлення нових індивідуальних теплових підстанцій.

Реалізація проєкту дозволить зменшити споживання тепла та газу, а також загальні тепловтрати. Перші результати очікуються протягом опалювального сезону 2023-2024 рр.

Крім того, проєкт матиме значний вплив на екологію та клімат: його впровадження дозволить зменшити викиди CO2 щонайменше на 16 800 тонн на рік, що еквівалентно річним викидам 7 тисяч легкових автомобілів.

Загальна сума інвестицій у проєкт становить 7,1 млн євро, з них 5 млн євро – кредитне фінансування від Нефко, 1,5 млн євро – грантове фінансування від Швеції та 650 тисяч євро – фінансування за рахунок внеску Маріуполя.

Економічна правда