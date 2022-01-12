У Швеції компенсують власникам будинків рекордно високі рахунки за електроенергію

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Шведський уряд оголосив про плани запропонувати компенсацію за грудневі, січневі та лютневі рахунки за електроенергію.

Про це пише The Local, повідомляє "Європейська правда".

Компенсація розраховуватиметься за шкалою, що базується на споживанні енергії домогосподарствами.

Найвищий рівень компенсації буде запропонований тим, хто використовує понад 2000 кВт/год на місяць, вони отримуватимуть 2000 крон на місяць протягом трьох місяців – загалом 6000 крон. Ця пропозиція є відповіддю на рекордно високі рахунки за електроенергію, виставлені користувачам по всій Швеції цієї зими.

Компенсації насамперед торкнуться власників приватних будинків, пояснив міністр фінансів Мікаель Дамберг на пресконференції.

"Не всі отримають компенсацію. Як правило, ця пропозиція поширюється на тих, хто має окремі будинки або невеликі будинки, які опалюються електрикою", — сказав Дамберг.

Уряд пояснив, що компенсація автоматично виплачуватиметься домогосподарствам з високими рахунками за електроенергію, хоча для набуття чинності знадобиться кілька місяців.

"Це триватиме кілька місяців. Ви не можете розраховувати на нижчий рахунок за електроенергію в січні або лютому — наша пропозиція не може зробити це можливим", — сказав Дамберг.

Дамберг наголосив на тому факті, що держава вкрай рідко компенсує коливання ринкових цін окремим домогосподарствам.

"Це винятковий захід для виняткової ситуації. Зараз у нас надзвичайно високі ціни на енергоносії у Швеції та Європі. Уряд дуже серйозно ставиться до цієї ситуації", – сказав він.