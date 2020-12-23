Швеция закрыла авиасообщение с Британией до Нового года

Шведские власти решили продлить запрет на полеты из Британии до Нового года из-за опасений распространения нового штамма COVID в Соединенном Королевстве.

Об этом сообщило в среду шведское транспортное агентство, передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Я могу подтвердить, что правительство приняло решение продлить запрет на пассажирские рейсы из Британии до Нового года", - заявил представитель транспортного агентства.

Швеция ввела ограничения на поездки ранее в этом месяце для пассажиров из Британии на фоне опасений по поводу нового штамма коронавирус, что циркулирует в стране.

Швеция также ввела общий запрет на поездки всех иностранцев, прибывающих из Британии и Дании. Аналогичные меры были приняты рядом других стран ЕС и во всем мире.

Напомним, в эти выходные премьер-министр Британии Борис Джонсон объявил о введении локдауну для более 16 млн жителей Англии и отказ от послаблений на Рождество через выявление нового штамма коронавирус.

На этом фоне во вторник, 22 декабря, коронавирус в Британии подтвердили у 36 804 человек - новый рекорд от начала пандемии.

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Европейская правда