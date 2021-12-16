У "Сінево" заявили, що ДПС донарахувала їм 1,1 мільярда податків

Центральне міжрегіональне управління Державної податкової служби по роботі з великими платниками податків за результатами планової податкової перевірки нарахувало компанії "Сінево Україна" додаткові податки у розмірі 1,086 мільярда гривень.

Про це йдеться у пресрелізі "Сінево Україна". В компанії заявляють, що платежі було нараховано необґрунтовано.

"Податкова служба звинувачує "Сінево Україна" у нібито ненаданні необхідних для перевірки документів, які підтверджують витрати компанії. Зі свого боку компанія "Сінево" дуже здивована таким рішенням Податкової служби та категорично не погоджується з ним", – йдеться у повідомленні.

Там наголошують, що надали податковому органу всі запитані для перевірки документи, і факти передачі цих документів були задокументовані.

"Розмір нарахованих податкових зобов’язань, що становить майже 50% річного обороту компанії, є абсолютно необґрунтованим та безпідставним. Ми будемо обов‘язково оскаржувати результати перевірки у судових та інших уповноважених органах", – заявили в компанії.

За останні два роки "Сінево Україна" сплатила до українського бюджету понад 300 млн грн різних податків та зборів, йдеться у пресрелізі.

Нагадуємо:

"Сінево Україна" є частиною шведської групи "Медікавер", яка займається охороною здоров'я і акції якої котируються на Стокгольмській біржі.

В Україні "Сінево" є найбільшою мережею приватних лабораторій.

Лабораторія "Сінево" обслуговує понад 5 млн людей щорічно по всій країні, виконуючи тисячі видів найрізноманітніших лабораторних досліджень.

Економічна правда