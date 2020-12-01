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На тлі позитивних новин про вакцину акції Moderna зросли на 20%

Вівторок, 1 грудня 2020, 15:55
 

Акції американської біотехнологічної компанії Moderna, яка займається розробкою вакцини від коронавірусу, зросли на 20% на біржі у Нью-Йорку на закритті сесії у понеділок.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що з початку року акції Moderna зросли більш ніж у 7 разів, а на закритті торгів у понеділок, 30 листопада, зросли до 152,64 доларів за акцію.

При цьому, капіталізація компанії перевищує 60 млрд доларів.

Повідомляється також, що Moderna направила запит в Управління по санітарному нагляду США (FDA) для отримання дозволу на екстрене використання вакцини від COVID-19. Крім цього, компанія має намір подати заявку на схвалення і у Європі.

Засідання американського регулятора пройде 17 грудня.

"Ми готові відправляти вакцину вже сьогодні. У нас є мільйони доз, з кожним днем їх стає все більше і більше", - заявив генеральний директор Moderna Стефан Бансель.

Нагадаємо:

Компанія Moderna, що розробляє вакцину від коронавірусу, підтвердила її ефективність на 94,1%, і подається на затвердження регулятора у США для екстреного використання та умовне затвердження для використання у ЄС.

Економічна правда

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