Пенсіонери та люди з інвалідністю можуть сплатити за комуналку "тисячею"

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Вакциновані особи старше 60 років та люди з інвалідністю отримали можливість сплачувати за комунальні послуги тисячею з "єПідтримки".

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Також, зазначають у відомстві, українці від 14 років отримали можливість передплатити друковані видання на Укрпошті.

Термін використання коштів також збільшився – їх можна буде витратити впродовж 9 місяців із дня зарахування. Раніше термін становив 4 місяці.

На сьогодні в межах "єПідтримки" було подано понад 8,6 млн заявок та оформлено 9,7 млн карток. Українці вже витратили 3 млрд гривень.

Нагадуємо:

Кабмін розширив перелік товарів і послуг, на які можна витратити 1000 грн за вакцинацію - до нього ввійшла передплата періодичних друкованих видань.

Кабінет міністрів ухвалив рішення розширити програму виплат для вакцинованих громадян та перерахувати додаткові 500 гривень за бустерну дозу.

Уряд дозволив людям з інвалідністю І та ІІ груп сплачувати за комунальні послуги та ліки тисячею, нарахованою за вакцинацію.