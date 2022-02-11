"Тисяча за вакцинацію": скільки підлітків уже скористались програмою і на що витратили

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Майже 40 тисяч вакцинованих проти COVID-19 підлітків скористались програмою "єПідтримка".

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

Так, із 7 лютого у банках, які працюють за програмою "єПідтримка", відкрили понад 39 тисяч рахунків особами віком від 14 до 17 років.

"Таким чином, програмою скористалися майже 64% дітей, які отримали повний курс вакцинації проти коронавірусної хвороби" - додали у МОЗ.

На 1,2 млн грн купили шкільного приладдя та канцелярських виробів, на майже 400 тисяч - товарів спортивного призначення.

Ще 153 тис грн витратили на послуги у сфері освіти.

Станом на 11 лютого більше ніж 73 тисячі дітей віком 12-17 років отримали одну дозу щеплення проти COVID-19 та ще понад 62 тисячі мають повний захист від коронавірусу.

Нагадаємо:

Уряд розширив дію програми "єПідтримка" на підлітків віком 14-18 років.

Державний Ощадбанк почав оформлення карток "єПідтримка" для підлітків для отримання 1000 грн від держави.

Державний ПриватБанк почав оформлення спеціальних цифрових карток єПідтримка для українців від 14 років, які мають "зелений" COVID-сертифікат.

Українці, які зроблять бустерну, третю дозу щеплення від коронавірусу, отримають через портал "Дія" ще 500 гривень в рамках програми "є-підтримка".

Міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв’ю ЕП зауважив, що грошей на виплату 500 грн громадянам, які зроблять бустерну дозу вакцини від COVID-19, у бюджеті поки що не вистачає.

Мінсоцполітики спільно з Мінцифри працюють над розширенням програми "єПідтримка", щоб дозволити вакцинованим людям із інвалідністю першої групи витратити тисячу гривень допомоги від держави на ліки.

З 24 січня вакциновані громадяни віком від 60 років зможуть використати 1000 гривеньза програмою єПідтримка на купівлю ліків, у тому числі онлайн.

Економічна правда