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"Тисяча за вакцинацію": Ощадбанк почав оформлювати картки для підлітків

Середа, 9 лютого 2022, 15:40 - Олексій Павлиш
 
фото: ощадбанк

Державний Ощадбанк почав оформлення карток "єПідтримка" для підлітків для отримання 1000 грн від держави.

Про це повідомляє прес-служба банку.

Підлітки від 14 років, які є клієнтами банку та мають зелений COVID-сертифікат про вакцинацію у застосунку "Дія", можуть відкрити в мобільному додатку Ощад 24/7 картку "єПідтримка" для отримання 1000 грн від держави, - пояснюють в Ощаді.

Для відкриття картки "єПідтримка" підлітку потрібно:

  • оновити мобільний додаток;
  • в головному меню Ощад 24/7 вгорі праворуч натиснути "+" та обрати "Замовити картку" єПідтримка;
  • в застосунку "Дія" в розділі "Послуги" подати заявку на отримання коштів, обрати відкриту картку "єПідтримка" та очікувати зарахування коштів.

"Отримані кошти підліток має використати протягом 4 місяців з дня їх зарахування.

За рішенням уряду з 7 лютого ці кошти можна витратити не лише на книжки, послуги у сфері культури, спорт чи пасажирські перевезення, але й на освітні послуги, дитячі позашкільні гуртки, перебування в літньому чи спортивному дитячому таборі, спортивні товари (ковзани, лижі, туристичне приладдя), канцтовари, шкільне приладдя", - нагадує банк.

Раніше випуск цифрових карток "єПідтримка" для підлітків почали Альфа-Банк і ПриватБанк.

Нагадаємо:

Уряд розширив дію програми "єПідтримка" на підлітків віком 14-18 років.

Державний ПриватБанк почав оформлення спеціальних цифрових карток єПідтримка для українців від 14 років, які мають "зелений" COVID-сертифікат.

Українці, які зроблять бустерну, третю дозу щеплення від коронавірусу, отримають через портал "Дія" ще 500 гривень в рамках програми "є-підтримка".

Міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв’ю ЕП зауважив, що грошей на виплату 500 грн громадянам, які зроблять бустерну дозу вакцини від COVID-19, у бюджеті поки що не вистачає.

Мінсоцполітики спільно з Мінцифри працюють над розширенням програми "єПідтримка", щоб дозволити вакцинованим людям із інвалідністю першої групи витратити тисячу гривень допомоги від держави на ліки.

З 24 січня вакциновані громадяни віком від 60 років зможуть використати 1000 гривеньза програмою єПідтримка на купівлю ліків, у тому числі онлайн.

Економічна правда

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Ощадбанк гроші вакцина Кабмін

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