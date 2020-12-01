На фоне позитивных новостей о вакцине акции Moderna выросли на 20%

Акции американской биотехнологической компании Moderna, которая занимается разработкой вакцины от коронавируса, выросли на 20% на бирже в Нью-Йорке на закрытии сессии в понедельник.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что с начала года акции Moderna выросли более чем в 7 раз, а на закрытии торгов в понедельник, 30 ноября, выросли до 152,64 долларов за акцию.

При этом, капитализация компании превышает 60 млрд долларов.

Сообщается также, что Moderna направила запрос в Управление по санитарному надзору США (FDA) для получения разрешения на экстренное использования вакцины от COVID-19. Кроме этого, компания намерена подать заявку на одобрение и в Европе.

Заседание американского регулятора пройдет 17 декабря.

"Мы готовы отправлять вакцину уже сегодня. У нас есть миллионы доз, с каждым днем ​​их становится все больше и больше", - заявил генеральный директор Moderna Стефан Бансель.

Напомним:

Компания Moderna, которая разрабатывает вакцину от коронавируса, подтвердила ее эффективность на 94,1% и подается на утверждение регулятора в США для экстренного использования и условное утверждение для использования в ЕС.

Экономическая правда