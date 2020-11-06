В Енергоатомі можливі протести через фінансові проблеми

Основною причиною фінансових проблем в "Енергоатомі" називають зобов’язання продавати електроенергію за заниженими цінами.

Про це заявив заступник голови Атомпрофспілки Олексій Лич під час прес-конференції у п’ятницю, 6 листопада.

"Протягом майже всього існування НАЕК "Енергоатом" відчуває брак коштів через те, що, як правило, її використовували для збалансування тарифу на електроенергію - як для населення, так і для промисловості шляхом встановлення досить низьких тарифів. І накопичувалися певні борги - можу сказати, що протягом усього періоду з 2004 року накопичилося боргу на 8,2 мільярда гривень".

Після переходу на нову модель ринку у 2019 році в Енергоатомі очікували покращення ситуації, але уряд поступово почав піднімати ПСО (Покладення спеціальних обов'язків - ЕП) від 30% до 90%. Так, за словами Ліча, "залишився той тариф, який існував і до переходу на нову модель ринку".

Лич також зауважив, що подальші дії уряду, зокрема щодо зниження ПСО (їх знизили до 50% - ЕП), результатів не дали. Так, 3,5 мільярда боргів утворилися за травень-червень минулого року, і у оптового ринку становили вже 11,7 мільярда гривень.

Підприємство звернулися до Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з метою розробки програми виходу з кризового становища. У разі, якщо зустріч не відбудеться і програмні документи розроблені не будуть, компанія готова до безстрокової акції протесту.

"Ми будемо приймати більш радикальні заходи і розміщувати в містах-супутниках наметові містечка, щоб домогтися поліпшення ситуації як на оптовому ринку електроенергії стосовно НАЕК "Енергоатом", так і для трудового колективу в цілому".

Нагадаємо:

У жовтні повідомлялось, що борг за електроенергію для потреб населення у ДП "Гарантований покупець" перед "Енергоатомом" і "Укргідроенерго" становить 7 мільярдів гривень.

Джерелом для покриття боргів "Гарантованого покупця" зазначено НЕК "Укренерго", яка зобов'язана покривати нестачу коштів за рахунок тарифу на передачу електроенергії

На виконання зобов'язань України по Третьому енергетичному пакету ЄС в квітні 2017 року парламентаріями ухвалений закон "Про ринок електричної енергії".

Він передбачає впровадження нової моделі ринку, що включає низку сегментів: ринок двосторонніх договорів, ринок "на добу вперед", внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок і ринок допоміжних послуг.

Кабінет Міністрів постановою №483 від 5 червня 2019 року поклав ПСО з постачання е/е для потреб населення з 1 липня 2019 року по 31 грудня 2020 року на державні енергогенеруючі компанії НАЕК "Енергоатом", АТ "Укргідроенерго" та оператора системи передачі НЕК "Укренерго".

Економічна правда





