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Борг ДП "Гарантований покупець" склав більше 30 мільярдів

Неділя, 18 жовтня 2020, 16:30
 

Станом на 16 жовтня покупець електроенергії держпідприємство "Гарантований покупець" повинен виробникам з поновлюваних джерел 23,14 млрд, а за електроенергію для потреб населення 6,9 млрд.

Про це повідомляє прес-служба "Гарантованого покупця".

Борг за електроенергію для потреб населення у держпідприємство перед "Енергоатомом" і "Укргідроенерго".

Джерелом для покриття боргів "Гарантованого покупця" зазначено НЕК "Укренерго", яка зобов'язана покривати нестачу коштів за рахунок тарифу на передачу електроенергії.

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Економічна правда
Укр / Рус
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