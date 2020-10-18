Борг ДП "Гарантований покупець" склав більше 30 мільярдів

Станом на 16 жовтня покупець електроенергії держпідприємство "Гарантований покупець" повинен виробникам з поновлюваних джерел 23,14 млрд, а за електроенергію для потреб населення 6,9 млрд.

Про це повідомляє прес-служба "Гарантованого покупця".

Борг за електроенергію для потреб населення у держпідприємство перед "Енергоатомом" і "Укргідроенерго".

Джерелом для покриття боргів "Гарантованого покупця" зазначено НЕК "Укренерго", яка зобов'язана покривати нестачу коштів за рахунок тарифу на передачу електроенергії.