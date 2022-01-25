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"Енергоатом" змушений зупиняти енергоблоки на ремонт

Вівторок, 25 січня 2022, 09:30

Два блоки Хмельницької атомної електростанції виведено на ремонт.

Про це повідомило джерело в "Енергоатомі".

О 4-й ранку на Хмельницькій АЕС в аварійний ремонт було виведено блок №1.

До 12 години має бути зупинено блок №4 Хмельницької АЕС. Причина – витік водню у генераторі.

22 січня відключали енергоблок №3 Южно-Української АЕС.

Нагадуємо:

24 січня на брифінгу заступник глави офісу президента Ростислав Шурма заявив, що "Енергоатом" протягом найближчих 10 днів, залежно від температури, планує почати роботу всіма 15 енергоблоками своїх чотирьох АЕС, що є безпрецедентним випадком.

Микола Топалов, ЕП

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АЕС Енергоатом

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