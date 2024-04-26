Крадіжка електричних кабелів паралізувала рух поїздів на заході Німеччини

У Німеччині через крадіжку електричних кабелів був паралізований рух поїздів в деяких частинах країни, затримки у залізничному русі можуть тривати до полудня п’ятниці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

Речниця державного залізничного оператора Deutsche Bahn повідомила, що ситуація в Рурському регіоні та на півночі Північного Рейну-Вестфалії дещо нормалізувалася в час пік у п'ятницю вранці, але поїзди все ще не могли курсувати з головного вокзалу міста Бохум.

Поїзди далекого прямування були перенаправлені. Також були скасовані та змінені маршрути регіональних та приміських поїздів.

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Речниця повідомила, що перебої в Бохумі, як очікується, триватимуть до полудня п'ятниці.

Через крадіжку кабелю в Бохумі не працюють засоби, які забезпечують безпечний рух поїздів.

Крім того, вночі внаслідок злочину було порушено радіозв'язок на півночі землі Північний Рейн-Вестфалія, повідомила речниця залізниці.

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За даними залізниці, постраждали вантажні поїзди і близько 20 пасажирських ліній.

Напередодні технічна проблема змусила авіаційну владу Норвегії тимчасово закрити повітряний простір над півднем країни.

А взимку на півдні Німеччини зупинився рух швидкісних поїздів через крадіїв металу

Європейська правда.