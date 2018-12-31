Новий ринок електроенергії готовий до впровадження з 1 січня — НКРЕКП

Новий роздрібний ринок електроенергії готовий до впровадження з 1 січня 2019 року.

Про це повідомила у Facebook голова Нацкомісії з регулювання енергетики та комунальних послуг Оксана Кривенко.

У необхідний термін було укладено угоди з учасниками ринку.

Укрінтеренерго як постачальник "останньої надії" оприлюднив перелік споживачів.

Енергоринок оприлюднив на своєму сайті інформацію щодо укладених договорів із учасниками роздрібного ринку електроенергії з купівлі-продажу.

"Це означає, що із зазначеними компаніями юридично врегульовані відносини щодо купівлі ними електроенергії з метою її подальшого постачання споживачу, а також купівлі електроенергії для покриття втрат для операторів систем розподілу", - написала Кривенко.

Нагадаємо, на виконання зобов'язань України по Третьому енергетичному пакету ЄС в квітні 2017 року парламентаріями прийнятий закон "Про ринок електричної енергії".

Закон "Про ринок електроенергії" передбачає впровадження нової моделі ринку, що включає ряд сегментів: ринок двосторонніх договорів, ринок "на добу вперед", внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок і ринок допоміжних послуг.

При реалізації закону передбачається дворічний перехідний період.

Документ запроваджує норми Третього енергетичного пакета ЄС, в тому числі в питанні поділу компаній за напрямками розподілу і передачі електроенергії.

Економічна правда