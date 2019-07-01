В Україні запрацював новий ринок електроенергії

1 липня стартувала нова модель ринку електроенергії відповідно до норм закону "Про ринок електричної енергії", ухваленого у 2017 році.

Про повідомили ЕП в прес-службі віце-прем’єра Володимира Кістіона.

Так, 30 червня відбулися перші торги на ринку "на добу наперед", за результатами торгів реалізовано 150 895,1 МВт-год в Об’єднані енергетичні системи України та 9 435,9 МВт-год в межах "Острову Бурштинської ТЕС".

"З 3:00 ночі безперебійно працює і "внутрішньодобовий ринок", - повідомив Економічній правді директор ДП "Оператор ринку" Володимир Євдокімов.

"Через некоректно подані заявки учасників ринку, які виставили завищені ціни, система не верифікувала ці дані. Тому станом на 1:00-2:00 годину ночі Оператор ринку вимушений був призупинити торги. Але за дві години ми спільно зі словацькими спеціалістами знайшли рішення і вирішили дане питання", - роз’яснив Євдокімов.

Як повідомляє представник президента в уряді Андрій Герус, на аукціонах щодо двосторонніх контрактів вугільні електростанції підняли свою ціну на електроенергію майже на 50%: у червні тариф становив 1,44 грн, а наразі майже 2,3 грн.

"Президент Володимир Зеленський подав два законопроекти, щоб відтермінувати такий запуск ринку, але на жаль, уряд та парламент зайняли позицію, що потрібно вводити із 1 липня. Зараз проводимо аналіз можливих наслідків та способів оперативного реагування", - написав Герус.

В той же час, в енергокомпанії ДТЕК, що належить олігарху Рінату Ахметову, повідомили Економічній правді, що ДТЕК взяв участь в перших біржових торгах з продажу електроенергії на платформі ринку на добу вперед.

Ціна електроенергії ТЕС компанії знизилася на 12% в порівнянні з 1-м півріччям 2019 року і становила 1,569 грн за кВт-год.

"Тарифи для населення з введенням нового ринку не змінилися і залишаються найнижчими в Європі", - заявили в ДТЕК.

Компанія заявляє, що інформація про продаж електроенергії ТЕС компанії за ціною вище цінових обмежень, встановлених НКРЕКП на ринку "на добу вперед", а також твердження про зростання тарифу для теплової генерації на 50% і вище, не відповідає дійсності і "спрямовані на маніпуляцію громадською думкою".

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Нагадуємо:

На виконання зобов'язань України по Третьому енергетичному пакету ЄС в квітні 2017 року парламентаріями ухвалений закон "Про ринок електричної енергії".

Закон "Про ринок електроенергії" передбачає впровадження нової моделі ринку, що включає низку сегментів: ринок двосторонніх договорів, ринок "на добу вперед", внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок і ринок допоміжних послуг.

В "Укренерго" заявили, що ціни на електроенергію після запуску нового ринку можуть зрости.

У ЄБРР в свою чергу зазначили, що не бачать, як запрацює новий ринок із 1 липня.

А в Інвестиційній Раді заявили про небезпеку запуску нового ринку електроенергії в заплановані терміни.

28 травня Комітет ВР провалив розгляд законопроекту про відстрочку нового ринку електроенергії.

10 червня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект, що стосується відтермінування запуску нового ринку електроенергії, оскільки "не було пророблено відповідної роботи щодо підготовки до нового ринку".

13 червня Спілка українських підприємців закликала підтримати законопроект, що відтермінує запуск ринку електроенергії з 1 липня, оскільки наразі не зрозуміло, як саме він буде функціонувати.

Кабінет міністрів постановою №483 від 5 червня поклав PSO з постачання е/е для потреб населення з 1 липня 2019 року по 31 грудня 2020 року на державні енергогенеруючі компанії НАЕК "Енергоатом", АТ "Укргідроенерго" та оператора системи передачі НЕК "Укренерго".

Таким чином, передбачається, що якщо тариф на е/е для населення не буде підвищений до економічно обґрунтованого рівня, то різниця між цим тарифом і ринковою ціною е/е буде покриватися за рахунок додаткової виручки, яку отримають енергогенеруючі компанії в результаті підвищення роздрібних цін для непобутових споживачів.

Згідно з постановою від 5 червня, "Енергоатом" зобов'язаний продавати на електронних аукціонах щодо укладання двосторонніх договорів для цілей виконання PSO не більше 60% своєї е/е, "Укргідроенерго" - не більше 20%.

Ця е/е буде реалізовуватися постачальникам універсальної послуги для подальшого перепродажу населенню за ціною, не вище встановленої Нацкомісією, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг.

На засіданні 12 червня Кабінет міністрів вніс зміни до постанови від 5 червня, збільшивши зобов'язання для НАЕК "Енергоатом" продавати свою е/е на аукціонах щодо укладання двосторонніх договорів з не більше 60% до трохи більше 90% всього виробленого обсягу.

Ціни електроенергії у постачальників універсальних послуг для малих непобутових споживачів (з приєднаними установками потужністю до 150 кВт) з 1 липня зростають на 15-25% в залежності від регіону.

Економічна правда