2 державні обленерго планують продати "Енергоатому" свої енергозбути
Державні оператори систем розподілу (ОСР) "Миколаївобленерго" і "Хмельницькобленерго" планують продати державному НАЕК "Енергоатом" 100% акцій у своїх електропостачальних компаніях - ТОВ "Миколаївська електропостачальна компанія" і ТОВ "Хмельницькенергозбут".
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані системи розкриття інформації SMIDA.
Такі рішення ухвалили на позачергових зборах акціонерів АТ 29 грудня 2021 року.
Зазначається, що вартість активів - 105,166 та 69,787 млн грн відповідно.
Так, за продаж "Миколаївської електропостачальної компанії" проголосували 71,7% власників акцій, за продаж "Хмельницькенергозбут" - 72,2%.
При цьому, недержавні міноритарні акціонери "Миколаївобленерго" та "Хмельницькобленерго" проголосували проти продажу електропостачальних компаній "Енергоатому".
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