В Энергоатоме возможны протесты из-за финансовых проблем

Основной причиной финансовых проблем в Энергоатоме называют необходимость продавать электроэнергию Гарантированному покупателю по заниженным ценам.

"На протяжении почти всего существования НАЕК "Энергоатом" испытывал недостаток в средствах за счет того, что, как правило, ее использовали для сбалансирования тарифа на электроэнергию - как для населения, так и для промышленности путем установления достаточно низкого тарифа. И накапливались определенные долги - могу сказать, что на протяжении всего периода с 2004 года накопилось долга на 8,2 миллиарда гривен."

После перехода на новую модель рынка в Энергоатоме ожидали улучшения ситуации, но правительство постепенно начало поднимать ПСО (Специальные обязательства - ЭП) от 30% до 90%. Так, по словам Лича, "остался тот тариф, который существовал и до перехода на новую модель рынка".

Лич также заметил, что последующие действия правительства, в частности по снижению ПСО, результатов не дали. Так, 3,5 миллиарда долгов образовались за май-июнь прошлого года, и у оптового рынка составляли уже 11,7 миллиарда гривен.

Предприятие обратились к Премьер-министру Денису Шмигалю з целью разработки программы выхода из кризисного положения. В случае, если встреча не состоится и программные документы разработаны не будут, компания готова к бессрочной акции протеста.

"Мы будем принимать более радикальные меры и размещать в городах-спутниках палаточные городки, чтобы добиться улучшения ситуации как на оптовом рынке электроэнергии по отношению к НАЭК "Энергоатом", так и для трудового коллектива в целом".

Напомним:

В октябре сообщалось, что долг за электроэнергию для нужд населения в ГП "Гарантированный покупатель" перед "Энергоатомом" и "Укргидроэнерго" составляет 7 миллиардов гривен.

Источником для покрытия долгов "Гарантированного покупателя" указано НЭК "Укрэнерго", которая должна покрывать нехватку средств за счет тарифа на передачу электроэнергии

Во исполнение обязательств Украины по Третьему энергетическому пакету ЕС в апреле 2017 парламентариями принят закон "О рынке электроэнергии".

Он предусматривает внедрение новой модели рынка, включает ряд сегментов: рынок двусторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутреннесуточный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг.

Кабинет Министров постановлением №483 от 5 июня 2019 наложил ПСО по снабжению э / э для нужд населения с 1 июля 2019 по 31 декабря 2020 на государственные энергогенерирующие компании НАЭК "Энергоатом", АО "Укргидроэнерго" и оператора системы передачи НЭК "Укрэнерго ".

Экономическая правда