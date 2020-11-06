Кабмін планує збільшити доларовий ВВП України у 2-3 рази до 2030 року

Серед ключових стратегічних індикаторів у "Векторах економічного розвитку до 2030 року", які презентував Кабмін, - збільшення реального доларового ВВП України із 136 млрд доларів за підсумками 2019 року до 300-460 млрд доларів до 2030 року.

Про це йдеться у презентації щодо векторів економічного розвитку, яку представив у п'ятницю прем'єр Денис Шмигаль.

Також в уряді сподіваються, що номінальний ВВП на душу населення до 2030 року зросте до 7300 -11200 доларів (за підсумками 2019 року - 3 659 доларів).

Водночас за підсумками 2019 року реальний ВВП в Польщі досяг 660 млрд доларів, Туреччини - 1,251 трлн доларів. А ВВП на душу населення в цих країнах становив 15,595 та 9,042 тис доларів відповідно.

Крім цього, Кабмін розраховує, що прямі іноземні інвестиції зростуть з 5,8 млрд доларів за підсумками 2019-го до 15-23 млрд доларів до 2030 року. При цьому, за минулий рік прямі іноземні інвестиції в Польщі становили 14,4 млрд доларів, у Туреччині - 9 млрд доларів.

Також очікується зростання експорту товарів і послуг - із 67 млрд доларів за підсумками 2019-го до 120-160 млрд доларів до 2030 року. Водночас у Польщі цей показник за підсумками 2019 року становив 324 млрд, в Туреччині - 236 млрд доларів.

Нагадаємо:

Кабінет Міністрів визначив 30 пріоритетних проєктів економічного розвитку до 2030 року.

В переліку проєктів створення економічного підґрунтя для розвитку освіти, медицини, культури та соціальних послуг; зменшення частки держави в економіці; розвиток фінансового сектору та зменшення регуляторного навантаження на бізнес.

Однією із стратегічних цілей розвитку економіки України до 2030 року є залучення в розвиток енергетичної системи 40 млрд доларів

Економічна правда