ВВП єврозони виріс нижче за прогноз через спалах COVID-19 в Європі

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ВВП єврозони у 4 кварталі виріс на 0,3%, за 2021 рік - на 5,2%: зростання виявилось нижчим за прогноз через спалах коронавірусу в Європі.

Про це повідомляє Євростат із посиланням на попередні дані.

Як зазначає Bloomberg, це трохи менше за прогноз у 0,4%.

Також на загальний результат єврозони в четвертому кварталі вплинуло різке падіння ВВП Німеччини (-0,7%), що поставило економіку країни на межу рецесії, додає агентство.

Bloomberg додає, що економіка регіону справляється з труднощами краще, ніж раніше під час пандемії, оскільки підприємства знаходять способи впоратися з обмеженнями, і все більше людей вакцинуються від COVID-19.

Збільшення інвестицій сприяло сильнішому, ніж очікувалося, зростанню у Франції (0,7%), Іспанії (2%) та Італії (0,6%).

За опитуванням Bloomberg, зростання цін залишається серйозною проблемою для економіки єврозони.

Інфляція у грудні 2021 року підскочила до 5% у річному вимірі - це рекордний показник за майже 20-річну історію звернення євро.

Як додає Bloomberg, представники Європейського центрального банку зустрінуться цього тижня і, як очікується, затвердять план скорочення заходів стимуляції попиту.

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Економічна правда